Япония выделит $3,8 миллиона на программу ЮНЕСКО в рамках помощи Украине

«ЮНЕСКО объявила о новом взносе в размере 3,8 миллиона долларов США от Японии для поддержки восстановления Украины в областях культуры, образования, коммуникаций и информации… С этим новым взносом от Японии её общая поддержка составит 29,1 миллиона долларов США, что представляет собой почти 40% от всех средств, мобилизованных ЮНЕСКО для Украины», — уточняет организация на своём сайте.
По данным ЮНЕСКО, на сегодня организация собрала более 75 миллионов долларов на свою программу помощи Украине.
Ранее Япония опровергла сообщения о вступлении страны в программу PURL, которая предусматривает финансирование Украины посредством закупки американского оружия. Об этом сообщил главный секретарь кабинета министров Минору Кихара. Он уточнил, что никаких договорённостей с альянсом по указанной программе не заключалось. Вместе с тем Кихара подтвердил, что Япония продолжит поддерживать Украину, сосредотачиваясь на восстановлении инфраструктуры и укреплении экономических и социальных основ государства.
