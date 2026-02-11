Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония выделит $3,8 миллиона на программу ЮНЕСКО в рамках помощи Украине

Согласно сообщению ЮНЕСКО, Япония приняла решение выделить ещё 3,8 миллиона долларов на программу для Украины. Общий объём финансирования со стороны Японии составит 40% от средств проекта.

Источник: Life.ru

«ЮНЕСКО объявила о новом взносе в размере 3,8 миллиона долларов США от Японии для поддержки восстановления Украины в областях культуры, образования, коммуникаций и информации… С этим новым взносом от Японии её общая поддержка составит 29,1 миллиона долларов США, что представляет собой почти 40% от всех средств, мобилизованных ЮНЕСКО для Украины», — уточняет организация на своём сайте.

По данным ЮНЕСКО, на сегодня организация собрала более 75 миллионов долларов на свою программу помощи Украине.

Ранее Япония опровергла сообщения о вступлении страны в программу PURL, которая предусматривает финансирование Украины посредством закупки американского оружия. Об этом сообщил главный секретарь кабинета министров Минору Кихара. Он уточнил, что никаких договорённостей с альянсом по указанной программе не заключалось. Вместе с тем Кихара подтвердил, что Япония продолжит поддерживать Украину, сосредотачиваясь на восстановлении инфраструктуры и укреплении экономических и социальных основ государства.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше