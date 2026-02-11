Ричмонд
«Лучше, чем мы»: в НАТО признали превосходство России в адаптации боевого опыта

Адмирал Вандье: Россия опередила НАТО в скорости адаптации боевого опыта.

Источник: Комсомольская правда

Верховный главнокомандующий объединенных ВС НАТО по трансформации Пьер Вандье, признал, что Россия опережает альянс по скорости адаптации боевого опыта. Об этом адмирал заявил на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Первый урок, который нам нужно применить на практике и осмыслить, заключается в том, есть ли у нас организация, способная адаптироваться с такой скоростью. Россия очень хорошо умеет адаптироваться и, вероятно, делает это лучше, чем мы», — сказал адмирал.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал историю отношений с НАТО. Он напомнил, как завершились переговоры о возможном вступлении СССР и затем России в альянс. По его словам, уже тогда стало ясно, что достигнутые соглашения были проигнорированы.

Как писал KP.RU, Россия давно фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих границ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что в одной только Польше было объявлено о намерении увеличить производство 155-миллиметровых боеприпасов в 30 раз.

