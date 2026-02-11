Москва резко отреагировала на планы ЕС диктовать условия РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о подготовке перечня уступок, которые Евросоюз намерен ожидать от России в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает публикация в телеграм-канале российского дипломата.
Ранее Каллас заявила о намерении сформировать список требований к Москве, который, по ее словам, станет частью позиции ЕС по переговорам вокруг Украины.
В ответ Захарова отметила, что российская сторона пока не будет раскрывать, как именно намерена отреагировать на подобный список. В своем сообщении она ограничилась ироничной формулировкой, дав понять, что подробности озвучены не будут.
Таким образом, в Москве отреагировали на инициативу Брюсселя сдержанно, не уточняя возможные дальнейшие шаги.
