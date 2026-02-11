Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москва резко отреагировала на планы ЕС диктовать условия РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о подготовке перечня уступок, которые Евросоюз намерен ожидать от России в рамках урегулирования украинского конфликта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о подготовке перечня уступок, которые Евросоюз намерен ожидать от России в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает публикация в телеграм-канале российского дипломата.

Ранее Каллас заявила о намерении сформировать список требований к Москве, который, по ее словам, станет частью позиции ЕС по переговорам вокруг Украины.

В ответ Захарова отметила, что российская сторона пока не будет раскрывать, как именно намерена отреагировать на подобный список. В своем сообщении она ограничилась ироничной формулировкой, дав понять, что подробности озвучены не будут.

Таким образом, в Москве отреагировали на инициативу Брюсселя сдержанно, не уточняя возможные дальнейшие шаги.

Читайте также: Кадыров показал на видео ужин с сыном после слухов о его аварии.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше