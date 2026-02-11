Ричмонд
Украинские боевики присылали матери фото погибшего бойца ВС РФ и угрожали ей

Жительнице Липецкой области украинские военнослужащие отправляли фотографии погибшего сына с угрозами и насмешками. Об этом ТАСС рассказала Юлия Белехова, возглавляющая Комитет семей воинов Отечества.

Источник: Life.ru

По словам Белеховой, женщина не могла справиться с переживаниями самостоятельно. Организация помогла ей преодолеть кризисное состояние. Сейчас она принимает участие в поддержке других семей, а также солдат, возвращающихся из зоны спецоперации.

«Я могу сказать, что ей было сложно одной, ей не с кем было об этом поговорить. Ей действительно было очень плохо. А сейчас она помогает другим семьям. Она помогает ребятам, которые вернулись обратно домой», — рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества.

А ранее американская семья захотела взыскать с России 20 миллионов долларов за гибель военного Вооружённых сил Украины и в январе 2026 года подала соответствующий иск в суд округа Колумбия в Вашингтоне. Семейная пара заявила, что после смерти родителей якобы усыновила украинца, но юридически документы не оформила. Истцы хотят получить компенсацию из замороженных российских активов.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.