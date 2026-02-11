Ричмонд
В Норвегии успешно испытали прототип гиперзвуковой ракеты HS1

Германо-британская компания Hypersonica сообщила об успешном тестовом запуске прототипа своей первой гиперзвуковой ракеты HS1. Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на пресс-релиз стартапа.

Источник: Life.ru

Испытания состоялись 3 февраля на площадке космопорта Аннейа в северной части Норвегии. В релизе отмечается, что разработка прототипа ракеты была завершена всего за девять месяцев. Компания планирует начать серийные поставки HS1 к 2029 году.

По данным газеты, в ходе полёта ракета достигла скорости 6 Маха, что превышает 7,4 тысячи километров в час, и преодолела расстояние около 300 километров.

Ранее Life.ru писал, что главным ударным оружием Вашингтона на ближайшие 15−20 лет станут крылатые ракеты с термоядерными боеголовками — морские, сухопутные и авиационные. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что традиционный ядерный арсенал США постепенно устаревает, его боевые возможности снижаются, и американцам нужно чем-то компенсировать этот провал.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

