МИД не исключает расширения ограничений российских 5-летних паспортов в ЕС

«Учитывая проводимую властями европейских государств линию на ужесточение режима въезда и пребывания наших граждан, нельзя исключать, что эта практика в ближайшей перспективе будет распространена и на другие страны ЕС», — сказал Климов.
Он напомнил, что ранее решения о непризнании российских небиометрических паспортов сроком действия пять лет приняли правительства Польши, Дании, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Франции, Чехии и Эстонии.
В декабре старший советник, заведующий консульским отделом посольства России в Испании Кирилл Будаев сообщал РИА Новости, что Мадрид с высокой вероятностью введет ограничения на въезд и оформление вида на жительство по российским загранпаспортам старого образца сроком действия пять лет.