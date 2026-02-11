За смертную казнь для террористов высказался глава трибунала по Украине

Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников Максим Григорьев заявил, что лица, причастные к убийствам мирных граждан, заслуживают смертной казни. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, высшая мера наказания должна применяться к террористам, совершившим нападения на гражданское население. В качестве примера он привел теракт в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли женщины и дети. Григорьев также высказался за максимально жесткое наказание для боевиков ВСУ, обвиняемых в преступлениях против мирных жителей.
При этом он признал, что перспективы отмены действующего в России моратория на смертную казнь остаются отдаленными. Однако, по его мнению, сама возможность применения высшей меры наказания могла бы сыграть сдерживающую роль и стать фактором предотвращения подобных преступлений.
Григорьев подчеркнул, что неизбежность сурового наказания, по его оценке, способна повлиять на поведение потенциальных преступников и снизить уровень насилия.
Читайте также: Кадыров показал на видео ужин с сыном после слухов о его аварии.