За смертную казнь для террористов высказался глава трибунала по Украине

По его словам, высшая мера наказания должна применяться к террористам, совершившим нападения на гражданское население. В качестве примера он привел теракт в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли женщины и дети. Григорьев также высказался за максимально жесткое наказание для боевиков ВСУ, обвиняемых в преступлениях против мирных жителей.