Политик заявил, что действия финского руководства привели к разрушению отношений с Россией. Он связал с этим экономические проблемы и высокий уровень безработицы в стране.
«Момент деликатный, высок риск того, что Финляндия станет второй Украиной. Милитаризация усиливается», — написал Мема.
По его мнению, страна встала на опасный путь после присоединения к НАТО. Депутат считает текущий курс дестабилизирующим.
Ранее Армандо Мема критиковал решение Финляндии о новой военной помощи Украине. Он назвал этот шаг безответственным и ведущим к обострению отношений с Россией. Политик заявлял, что власти страны ускоряют движение к эскалации конфликта. По его оценке, Финляндии был бы более выгоден прежний нейтральный статус.
