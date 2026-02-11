Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политик Мема предупредил о превращении Финляндии во вторую Украину

Финляндия рискует повторить судьбу Украины. Такое предупреждение сделал член партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он опубликовал соответствующее заявление в социальной сети X.

Политик заявил, что действия финского руководства привели к разрушению отношений с Россией. Он связал с этим экономические проблемы и высокий уровень безработицы в стране.

«Момент деликатный, высок риск того, что Финляндия станет второй Украиной. Милитаризация усиливается», — написал Мема.

По его мнению, страна встала на опасный путь после присоединения к НАТО. Депутат считает текущий курс дестабилизирующим.

Ранее Армандо Мема критиковал решение Финляндии о новой военной помощи Украине. Он назвал этот шаг безответственным и ведущим к обострению отношений с Россией. Политик заявлял, что власти страны ускоряют движение к эскалации конфликта. По его оценке, Финляндии был бы более выгоден прежний нейтральный статус.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше