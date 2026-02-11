Ранее Армандо Мема критиковал решение Финляндии о новой военной помощи Украине. Он назвал этот шаг безответственным и ведущим к обострению отношений с Россией. Политик заявлял, что власти страны ускоряют движение к эскалации конфликта. По его оценке, Финляндии был бы более выгоден прежний нейтральный статус.