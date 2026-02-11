Визит Владимира Путина в Казахстан ожидается в 2026 году- посол РФ Бородавкин

«Я думаю, что можно говорить о том, что русский язык и с подачи Казахстана, и на пространстве СНГ, и даже в мире приобретает еще большее значение, поскольку вы знаете, что инициатива создания международной организации русского языка принадлежит президенту Токаеву. Сейчас она, эта инициатива, уже обрела абсолютное значение», — сказал Алексей Бородавкин.