Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Визит Владимира Путина в Казахстан ожидается в 2026 году- посол РФ Бородавкин

О роли лидеров двух стран в укреплении сотрудничества и экономических связей рассказал посол в интервью российскому каналу.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 11 фев — Sputnik. Визит Токаева в Россию в ноябре 2025 года проходил под знаком особого дружеского расположения между Россией и Казахстаном, заявил посол РФ Алексей Бородавкин в интервью телеканалу «Россия 24».

Встреча президентов в Кремле была абсолютно неформальной, рассказал он.

«В течение трех часов беседовали друг с другом один на один в приватной обстановке в квартире нашего президента в Кремле. Сама атмосфера визита была исключительно доброжелательной и дружеской», — сказал Алексей Бородавкин.

Подписанная главами государств «Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве» наполнена конкретным содержанием по всем направлением двусторонних отношений, подчеркнул посол.

«Это и внешняя политика, и военно-техническое сотрудничество. Естественно, торговля, экономика, инвестиции, весь объем гуманитарных связей — начиная с образования, культуры, искусства и так далее. Мы уже приступили к выполнению поручений, которые содержатся в этом историческом документе и успешно двигаемся вперед по его осуществлению», — отметил посол.

И нет пожалуй, ни одной сферы и отрасли взаимодействия, где мы не добивались бы новых достижений и успехов, отметил Алексей Бородавкин.

«В этом году ожидается ответный визит нашего президента. Пока даты не определены, но такой визит состоится. Я думаю, нам будет о чем отчитаться перед нашими руководителями», — сказал посол.

Также Алексей Бородавкин напомнил об инициативе Токаева по созданию Международной организации по русскому языку, которая уже перешла в стадию практической реализации. Русский язык приобретает больший вес в мире, в том числе благодаря Казахстану, подчеркнул посол.

«Я думаю, что можно говорить о том, что русский язык и с подачи Казахстана, и на пространстве СНГ, и даже в мире приобретает еще большее значение, поскольку вы знаете, что инициатива создания международной организации русского языка принадлежит президенту Токаеву. Сейчас она, эта инициатива, уже обрела абсолютное значение», — сказал Алексей Бородавкин.