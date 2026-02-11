Визит Владимира Путина в Казахстан ожидается в 2026 году- посол РФ Бородавкин

АСТАНА, 11 фев — Sputnik. Визит Токаева в Россию в ноябре 2025 года проходил под знаком особого дружеского расположения между Россией и Казахстаном, заявил посол РФ Алексей Бородавкин в интервью телеканалу «Россия 24».
Встреча президентов в Кремле была абсолютно неформальной, рассказал он.
«В течение трех часов беседовали друг с другом один на один в приватной обстановке в квартире нашего президента в Кремле. Сама атмосфера визита была исключительно доброжелательной и дружеской», — сказал Алексей Бородавкин.
Подписанная главами государств «Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве» наполнена конкретным содержанием по всем направлением двусторонних отношений, подчеркнул посол.
«Это и внешняя политика, и военно-техническое сотрудничество. Естественно, торговля, экономика, инвестиции, весь объем гуманитарных связей — начиная с образования, культуры, искусства и так далее. Мы уже приступили к выполнению поручений, которые содержатся в этом историческом документе и успешно двигаемся вперед по его осуществлению», — отметил посол.
И нет пожалуй, ни одной сферы и отрасли взаимодействия, где мы не добивались бы новых достижений и успехов, отметил Алексей Бородавкин.
«В этом году ожидается ответный визит нашего президента. Пока даты не определены, но такой визит состоится. Я думаю, нам будет о чем отчитаться перед нашими руководителями», — сказал посол.
Также Алексей Бородавкин напомнил об инициативе Токаева по созданию Международной организации по русскому языку, которая уже перешла в стадию практической реализации. Русский язык приобретает больший вес в мире, в том числе благодаря Казахстану, подчеркнул посол.
