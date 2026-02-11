Россия не оставит без реакции заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о возможных уступках Москвы. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube канала.
По словам эксперта, Каллас допустила просчет, рассчитывая, что ее высказывания останутся без последствий. Он указал, что в Москве такие заявления воспринимают как давление и отвечают соответствующим образом.
Меркурис отметил, что курс Брюсселя ведет к дальнейшему охлаждению отношений с Россией. По его оценке, ситуация продолжает ухудшаться и не демонстрирует признаков стабилизации. Эксперт связал это с политикой, которую, по его мнению, проводит глава евродипломатии.
Ранее Кая Каллас заявила о намерении подготовить перечень требований к Москве в рамках урегулирования конфликта на Украине. Как сообщает Reuters, документ планируется представить правительствам стран ЕС в ближайшие дни.
2 февраля Каллас также сообщила, что украинская сторона на переговорах готова идти на сложные шаги, которые от нее ожидают.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва выступает за долгосрочное урегулирование. По его словам, речь может идти только о решении первопричин конфликта. Среди них он называл вопросы безопасности в связи с расширением НАТО и положение русскоязычного населения на Украине.
