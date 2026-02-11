В Британии заявили о жестком ответе России на слова Каллас

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва выступает за долгосрочное урегулирование. По его словам, речь может идти только о решении первопричин конфликта. Среди них он называл вопросы безопасности в связи с расширением НАТО и положение русскоязычного населения на Украине.