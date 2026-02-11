Австралия возобновит переговоры о свободной торговле с ЕС

В распространенном пресс-службой главы Минторга заявлении отмечается, что новый раунд торговых переговоров Австралии и ЕС начнется уже на этой неделе. «В Брюсселе я встречусь с еврокомиссаром по торговой политике и экономической безопасности Марошем Шефчовичем и комиссаром ЕС по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофом Хансеном, чтобы обсудить взаимовыгодное торговое соглашение. Правительство [премьер-министра Австралии Энтони] Альбанезе намерено открыть новые рынки для наших экспортеров, создать больше рабочих мест в нашей экономике и сократить расходы для австралийцев», — сообщил Фаррелл, подчеркнув, что рынок стран ЕС «откроет огромные возможности для австралийских производителей, предприятий и экспортеров».