Австралия возобновит переговоры о свободной торговле с ЕС

СИДНЕЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Австралия возобновит переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Европейским союзом. Об этом сообщил министр торговли Дон Фаррелл.
В распространенном пресс-службой главы Минторга заявлении отмечается, что новый раунд торговых переговоров Австралии и ЕС начнется уже на этой неделе. «В Брюсселе я встречусь с еврокомиссаром по торговой политике и экономической безопасности Марошем Шефчовичем и комиссаром ЕС по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофом Хансеном, чтобы обсудить взаимовыгодное торговое соглашение. Правительство [премьер-министра Австралии Энтони] Альбанезе намерено открыть новые рынки для наших экспортеров, создать больше рабочих мест в нашей экономике и сократить расходы для австралийцев», — сообщил Фаррелл, подчеркнув, что рынок стран ЕС «откроет огромные возможности для австралийских производителей, предприятий и экспортеров».
Также министр отметил, что намерен заключить соглашение, которое «будет отвечать национальным интересам Австралии и открывать европейские рынки для сельскохозяйственных производителей». «Австралия готова заключить сделку, но мы не согласимся на [невыгодное] соглашение, на сделку ради сделки», — сказал он.
Ранее европейское издание Politico сообщало, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует в феврале посетить Австралию для заключения соглашений по вопросам безопасности и торговли. Согласно данным Politico, ЕС намерен урегулировать торговые разногласия с Канберрой и получить доступ на австралийский рынок стратегических полезных ископаемых, таких как литий и медь.
Соглашение Австралии и ЕС.
Обсуждение всеобъемлющего торгового соглашения между ЕС и Австралией началось в мае 2018 года, однако переговоры были приостановлены осенью 2021 года из-за осложнения отношений между Австралией и Францией, последовавшего за разрывом договора на строительство дизель-электрических подводных лодок, о чем Канберра объявила после создания трехстороннего военного альянса Австралии, Великобритании и США AUKUS.
После прихода к власти нового правительства (в мае 2022 года) Канберре удалось наладить отношения с Парижем и вернуться к обсуждению торгового соглашения с ЕС, однако существенного прогресса в переговорах не последовало. Главной причиной разногласий стала позиция ЕС в отношении торговых наименований и маркировки 172 австралийских продуктов и 236 алкогольных напитков, не соответствующих требованиям европейской программы географических указаний. Также предметом спора являются квоты на поставку свежего мяса.