Россия поставит на место главу дипломатии ЕС Каю Каллас за слова о предполагаемых уступках Москвы в пользу Брюсселя. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Мне кажется, что для нее [Каллас] это фундаментальная ошибка думать, что россияне собираются оставить ее слова без ответа, не поставив на место. Ей не стоило питать иллюзий», — сказал аналитик в эфире YouTube-канала.
Меркурис подчеркнул, что если Каллас продолжит политику эскалации конфликта, отношения между ЕС и Россией будут только ухудшаться. Он отметил, что ситуация продолжает деградировать, и нет оснований полагать, что она изменится, если Европа не начнет учитывать мнение Москвы.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Каллас, которая предложила выдвинуть свой список требований к России для урегулирования на Украине. Захарова с иронией отметила, что пока Москва оставит в секрете ответ на эту идею.