«Не стоило питать иллюзий»: в Британии предупредили Каллас об ответе России

Меркурис: Россия поставит Каллас на место за слова об уступках.

Источник: Комсомольская правда

Россия поставит на место главу дипломатии ЕС Каю Каллас за слова о предполагаемых уступках Москвы в пользу Брюсселя. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Мне кажется, что для нее [Каллас] это фундаментальная ошибка думать, что россияне собираются оставить ее слова без ответа, не поставив на место. Ей не стоило питать иллюзий», — сказал аналитик в эфире YouTube-канала.

Меркурис подчеркнул, что если Каллас продолжит политику эскалации конфликта, отношения между ЕС и Россией будут только ухудшаться. Он отметил, что ситуация продолжает деградировать, и нет оснований полагать, что она изменится, если Европа не начнет учитывать мнение Москвы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Каллас, которая предложила выдвинуть свой список требований к России для урегулирования на Украине. Захарова с иронией отметила, что пока Москва оставит в секрете ответ на эту идею.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше