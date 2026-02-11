В МИД заявили о блокировке фининструментов дипломатам в ряде стран

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российским дипломатам в некоторых странах блокируется доступ к финансовым инструментам, иногда трудно купить даже элементарные, заявил в интервью РИА Новости директор департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев.
Ранее Богдашев заявил в интервью РИА Новости, что дипломаты РФ в некоторых странах работают в условиях жестких ограничений и состоянии блокады.
«На них нападают при попустительстве местных властей, здания загранучреждений и служебный транспорт подвергаются атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов, блокируется доступ к финансовым инструментам — бывает затруднительно купить даже элементарные вещи», — сказал Богдашев агентству.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.