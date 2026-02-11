В МИД заявили о блокировке фининструментов дипломатам в ряде стран

День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.