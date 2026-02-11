Южная группировка ВС РФ уничтожила 26 блиндажей с военными ВСУ за сутки

Ранее военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный заявил, что интенсивность ударов по Белгороду со стороны ВСУ снизилась за последние двое суток, однако планы прорвать противовоздушную оборону и поразить критически важные объекты города остаются в силе. Поддубный отметил, что российские системы ПВО успешно отразили очередную ракетную атаку Вооружённых сил Украины, направленную на Белгород.