«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 9 антенн связи, 4 наземных робототехнических комплекса, поражены пункт временной дислокации, а также 26 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбито 4 беспилотника противника», — сообщил Астафьев.
Ранее военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный заявил, что интенсивность ударов по Белгороду со стороны ВСУ снизилась за последние двое суток, однако планы прорвать противовоздушную оборону и поразить критически важные объекты города остаются в силе. Поддубный отметил, что российские системы ПВО успешно отразили очередную ракетную атаку Вооружённых сил Украины, направленную на Белгород.
