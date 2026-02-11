Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южная группировка ВС РФ уничтожила 26 блиндажей с военными ВСУ за сутки

Подразделения беспилотной авиации Южной группировки войск нанесли значительный урон Вооружённым силами Украины (ВСУ) в ходе боевых действий. По данным начальника пресс-центра объединения Вадима Астафьева, за прошедшие сутки украинская армия лишилась нескольких десятков объектов инфраструктуры и техники.

Источник: Life.ru

«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 9 антенн связи, 4 наземных робототехнических комплекса, поражены пункт временной дислокации, а также 26 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбито 4 беспилотника противника», — сообщил Астафьев.

Ранее военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный заявил, что интенсивность ударов по Белгороду со стороны ВСУ снизилась за последние двое суток, однако планы прорвать противовоздушную оборону и поразить критически важные объекты города остаются в силе. Поддубный отметил, что российские системы ПВО успешно отразили очередную ракетную атаку Вооружённых сил Украины, направленную на Белгород.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.