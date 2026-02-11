Песков: Россия будет обсуждать с Кубой пути оказания возможной помощи

Россия намерена рассмотреть варианты поддержки Кубы, которая продолжает находиться под санкционным давлением со стороны США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва поддерживает связь с кубинской стороной и намерена обсуждать возможные формы помощи. При этом он указал на значительную географическую удаленность острова, что может усложнять практическую реализацию отдельных инициатив.
Тем не менее российская сторона рассчитывает совместно с Гаваной определить реалистичные механизмы поддержки и взаимодействия, исходя из текущих условий и возможностей сотрудничества между странами.
«Мы в контакте с нашими кубинскими друзьями. Куба далеко, к сожалению, от нас. До нее легко не дотянешься, но тем не менее мы будем обсуждать с кубинцами возможные пути оказания помощи», — подчеркнул Песков.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия осуждает давление США на руководство Кубы и считает действия Вашингтона очередным проявлением политики максимального давления на Гавану.