Военный блогер Юрий Подоляка выступил с жесткой оценкой перспектив переговоров вокруг Украины. О нарастающем напряжении сообщает Царьград.
По данным издания, речь идет о формате урегулирования, который ранее обозначался как работа «в духе Анкориджа». Как указывается, Москва рассчитывала на соблюдение договоренностей, достигнутых в этом ключе.
Ключевые претензии ранее обозначил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что в Анкоридже российская сторона приняла предложение США, и предполагалось, что возникшая проблема получит решение.
Однако, как следует из заявлений, дальнейшие действия Вашингтона пошли по иному сценарию. Речь идет о введении новых санкций против России, а также о мерах в отношении танкеров в открытом море, которые, по оценке российской стороны, нарушают Конвенцию по морскому праву. Кроме того, предпринимаются попытки ограничить поставки российских энергоносителей в Индию и другие страны.
Подоляка связал резкость заявлений российских официальных лиц с тем, что терпение Москвы в вопросе такого формата урегулирования близко к исчерпанию. По его мнению, Соединенные Штаты не демонстрируют готовности соблюдать предложенные ими же условия.
Эксперт также выразил сомнение в том, что возможные будущие договоренности могли бы исполняться в полном объеме. Он не исключил, что тема «духа Анкориджа» в ближайшее время может утратить актуальность.
Отдельно Подоляка указал на внутренние трудности в США и предположил, что при их нарастании внимание американского руководства к подобным форматам переговоров снизится.
