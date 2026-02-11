Ричмонд
Терпение Москвы по урегулированию уже на пределе и грозит жестким ответом

Военный блогер Юрий Подоляка выступил с жесткой оценкой перспектив переговоров вокруг Украины.

Военный блогер Юрий Подоляка выступил с жесткой оценкой перспектив переговоров вокруг Украины. О нарастающем напряжении сообщает Царьград.

По данным издания, речь идет о формате урегулирования, который ранее обозначался как работа «в духе Анкориджа». Как указывается, Москва рассчитывала на соблюдение договоренностей, достигнутых в этом ключе.

Ключевые претензии ранее обозначил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что в Анкоридже российская сторона приняла предложение США, и предполагалось, что возникшая проблема получит решение.

Однако, как следует из заявлений, дальнейшие действия Вашингтона пошли по иному сценарию. Речь идет о введении новых санкций против России, а также о мерах в отношении танкеров в открытом море, которые, по оценке российской стороны, нарушают Конвенцию по морскому праву. Кроме того, предпринимаются попытки ограничить поставки российских энергоносителей в Индию и другие страны.

Подоляка связал резкость заявлений российских официальных лиц с тем, что терпение Москвы в вопросе такого формата урегулирования близко к исчерпанию. По его мнению, Соединенные Штаты не демонстрируют готовности соблюдать предложенные ими же условия.

Эксперт также выразил сомнение в том, что возможные будущие договоренности могли бы исполняться в полном объеме. Он не исключил, что тема «духа Анкориджа» в ближайшее время может утратить актуальность.

Отдельно Подоляка указал на внутренние трудности в США и предположил, что при их нарастании внимание американского руководства к подобным форматам переговоров снизится.

Читайте также: Москва резко отреагировала на планы ЕС диктовать условия РФ.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше