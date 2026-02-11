«Надо расстрелять»: глава трибунала по Украине предложил смертную казнь для террористов

Григорьев подчеркнул, что эта позиция касается и боевиков ВСУ, которые убивают и насилуют мирных жителей. Он добавил, что снятие моратория на смертную казнь в России в ближайшее время маловероятно, но высшая мера наказания необходима для предотвращения преступлений.