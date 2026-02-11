Убивающие мирных людей террористы заслуживают смертной казни. Об этом заявил глава Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников Максим Григорьев.
«Я вообще сторонник введения смертной казни, особенно против террористов, которые убивали людей. Вот Крокус-сити, например, где [погибли] женщины, дети, я считаю, что этих людей надо расстрелять», — сказал глава трибунала в интервью ТАСС.
Григорьев подчеркнул, что эта позиция касается и боевиков ВСУ, которые убивают и насилуют мирных жителей. Он добавил, что снятие моратория на смертную казнь в России в ближайшее время маловероятно, но высшая мера наказания необходима для предотвращения преступлений.
Ранее KP.RU писал, что ВСУ наносили удары по мирным жителям ДНР. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник уточнил, украинские боевики целенаправленно обстреливают гражданские автомобили, подвергая опасности людей, которые пытаются эвакуироваться.