Трое российских военных уничтожили группу ВСУ у Зализничного

«Зашли на опорный пункт. Получилось так, что нас взяли в кольцо. Нас было три — я и два моих подчинённых. Противника было в два-три раза больше. Плюс-минус где-то человек 9−10. Отстреливались, часть уничтожили, ну и по команде, благодаря командиру, сплочённой работе, мы вышли», — рассказал он.
По словам военного, в ходе боевых действий бойцы подверглись обстрелу с применением дронов и артиллерийских ударов.
Ранее расчёт российских беспилотников отряда «Кайра» 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады выявил точку дислокации украинских формирований в селе Белицком в ДНР. После уточнения координат был нанесён авиаудар. По оценке расчёта, удар привёл к ликвидации не менее 20 военнослужащих ВСУ.
