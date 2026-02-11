Ричмонд
Трое российских военных уничтожили группу ВСУ у Зализничного

Трое российских военнослужащих успешно вышли из засады украинских боевиков возле Зализничного в Запорожской области. Как сообщил ТАСС командующий отделением 114-го мотострелкового полка с позывным Аник, численность противника достигала десяти человек.

Источник: Life.ru

«Зашли на опорный пункт. Получилось так, что нас взяли в кольцо. Нас было три — я и два моих подчинённых. Противника было в два-три раза больше. Плюс-минус где-то человек 9−10. Отстреливались, часть уничтожили, ну и по команде, благодаря командиру, сплочённой работе, мы вышли», — рассказал он.

По словам военного, в ходе боевых действий бойцы подверглись обстрелу с применением дронов и артиллерийских ударов.

Ранее расчёт российских беспилотников отряда «Кайра» 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады выявил точку дислокации украинских формирований в селе Белицком в ДНР. После уточнения координат был нанесён авиаудар. По оценке расчёта, удар привёл к ликвидации не менее 20 военнослужащих ВСУ.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.