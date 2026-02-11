СМИ: демократов, призывавших не слушать Трампа, не удалось привлечь к суду

ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Прокуратуре США не удалось привлечь к суду шестерых законодателей-демократов, которые призывали военных не слушать приказов президента США Дональда Трампа, сообщает газета New York Times.
«Федеральные прокуроры в Вашингтоне безуспешно попытались добиться обвинительного заключения против шестерых законодателей-демократов», — сообщает издание.
Как говорится в сообщении, жюри присяжных отказалось по требованию прокуратуры одобрить обвинения против конгрессменов. Без решения коллегии их нельзя привлечь к уголовной ответственности.
Шестеро демократов с опытом в оборонных и разведструктурах призывали военных не выполнять приказы администрации, которые они сочтут незаконными. Трамп предупредил законодателей, что раньше за такие высказывания полагалась смертная казнь. Среди опубликовавших соответствующее видео демократов были сенаторы Марк Келли и Элиза Слоткин.