СМИ: демократов, призывавших не слушать Трампа, не удалось привлечь к суду

Шестеро демократов с опытом в оборонных и разведструктурах призывали военных не выполнять приказы администрации, которые они сочтут незаконными. Трамп предупредил законодателей, что раньше за такие высказывания полагалась смертная казнь. Среди опубликовавших соответствующее видео демократов были сенаторы Марк Келли и Элиза Слоткин.