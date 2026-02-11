SIM-карты в России хотят закрепить за конкретными телефонами

Операторов связи обяжут работать с этой системой. Предоставлять услуги они смогут только тем устройствам, чьи IMEI внесены в реестр. При оформлении SIM-карты оператор должен будет указать в договоре номер устройства, в котором она будет использоваться. После заключения договора сведения о связке SIM-карты и телефона направят в базу.