SIM-карты в России хотят закрепить за конкретными телефонами

Госдума ФС ФР приняла в первом чтении законопроект о создании базы идентификационных номеров мобильных устройств IMEI, передает ТАСС. Инициатива включена во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством.
Проект предполагает запуск единой системы учета мобильной техники. При ввозе телефонов и других устройств на территорию России каждому будет присваиваться уникальный 15-значный код IMEI. По нему можно будет определить конкретный аппарат.
Как сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, все идентификаторы внесут в специальную государственную базу. Правила ее функционирования утвердит правительство РФ.
Операторов связи обяжут работать с этой системой. Предоставлять услуги они смогут только тем устройствам, чьи IMEI внесены в реестр. При оформлении SIM-карты оператор должен будет указать в договоре номер устройства, в котором она будет использоваться. После заключения договора сведения о связке SIM-карты и телефона направят в базу.
Фактически SIM-карта закрепляется за конкретным аппаратом. Если в базе указано, что карта уже привязана к другому устройству, оператор не сможет оформить ее для нового гаджета. Законопроект направлен на ограничение схем телефонного и интернет-мошенничества.
Читайте также: В Британии заявили о жестком ответе России на слова Каллас.