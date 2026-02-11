«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 6 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, барражирующий боеприпас, 58 боевых тяжёлых квадрокоптеров. Кроме того, выявлено и уничтожено 29 пунктов управления БПЛА, 5 складов боеприпасов ВСУ», — проинформировал Бигма.
Также, по его данным, в ходе боевой работы были обнаружены и ликвидированы четыре миномётные системы, один квадроцикл и пять наземных робототехнических комплексов, принадлежащих Вооружённым силам Украины (ВСУ).
Ранее сообщалось, что подразделения беспилотной авиации Южной группировки войск нанесли значительный урон Вооружённым силами Украины (ВСУ) в ходе боевых действий. По данным начальника пресс-центра объединения Вадима Астафьева, за прошедшие сутки украинская армия лишилась нескольких десятков объектов инфраструктуры и техники. Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 9 антенн связи, 4 наземных робототехнических комплекса, поражены пункт временной дислокации, а также 26 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбито 4 беспилотника противника.
