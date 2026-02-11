Ричмонд
Глава МИД Венгрии неожиданно заявил о подготовке ЕС к войне с Россией

Евросоюз не готов к миру на Украине, препятствует переговорам и готовится к возможному конфликту с Россией.

Евросоюз не готов к миру на Украине, препятствует переговорам и готовится к возможному конфликту с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в программе «Час истины» на платформе YouTube.

По его словам, европейские министры иностранных дел открыто говорят о неготовности ЕС к мирному урегулированию. Из этого, как считает Сийярто, следует, что Брюссель не заинтересован в успехе мирных инициатив и допускает продолжение боевых действий.

Глава венгерского МИД напомнил, что ранее в Евросоюзе обсуждалась подготовка к возможному конфликту с Россией к 2030 году. Он также указал, что Великобритания и Франция, несмотря на возражения Москвы, договорились о направлении военнослужащих на Украину после заключения мирного соглашения. О возможности отправки западных войск, по его словам, заявляли и представители других стран ЕС.

Сийярто заявил, что подобные планы формируются в Брюсселе и Киеве под предлогом обеспечения безопасности Европы. Он подчеркнул, что, по его оценке, Россия не нападала на страны Евросоюза, а боевые действия носят характер российско-украинского конфликта.

Министр также отметил, что позиция правительства Венгрии вызывает недовольство Киева и руководства ЕС. По его словам, они стремятся поддержать оппозиционную партию «Тиса» на парламентских выборах в Венгрии, назначенных на 12 апреля. Сийярто заявил о вмешательстве во внутренние дела страны и сообщил, что МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште для выражения протеста.

Читайте также: В Британии заявили о жестком ответе России на слова Каллас.

