Глава МИД Венгрии неожиданно заявил о подготовке ЕС к войне с Россией

Глава венгерского МИД напомнил, что ранее в Евросоюзе обсуждалась подготовка к возможному конфликту с Россией к 2030 году. Он также указал, что Великобритания и Франция, несмотря на возражения Москвы, договорились о направлении военнослужащих на Украину после заключения мирного соглашения. О возможности отправки западных войск, по его словам, заявляли и представители других стран ЕС.