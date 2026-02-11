ЕАЭС и Монголия усиливают торговое сотрудничество

Стороны обсудили актуальные вопросы мировой экономической повестки и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества.
Главный акцент — вступление в силу Временного торгового соглашения.
Особое внимание участники встречи уделили предстоящему вступлению в силу Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией — с другой.
«Наше взаимодействие опирается на многолетнее конструктивное взаимодействие. Мы рассматриваем Монголию как одного из приоритетных торгово-экономических партнёров в Азиатском регионе», — отметил Бакытжан Сагинтаев.
Документ был подписан в июне 2025 года на полях Высшего Евразийского экономического совета и сейчас проходит процедуру ратификации.
Какие преимущества даст соглашение.
После вступления соглашения в силу тарифными преференциями будет охвачено более 90 процентов экспортных поставок из стран ЕАЭС в Монголию.
Объём таких поставок оценивается в 2 млрд долларов.
Ожидаемые эффекты:
Расширение доступа товаров стран ЕАЭС на рынок Монголии.
Снижение тарифной нагрузки на бизнес.
Экономия для предпринимателей до 100 млн долларов ежегодно.
«В настоящее время в наших государствах ведётся активная работа по обеспечению вступления в силу Временного торгового соглашения. Советом Комиссии уже утвержден План мероприятий по реализации документа со стороны ЕАЭС», — подчеркнул глава Коллегии ЕЭК.
Динамика торговли уже показывает рост.
По итогам 2024 года внешнеторговый оборот государств ЕАЭС с Монголией составил порядка 3 млрд долларов.
По сравнению с 2015 годом показатель увеличился в 2,2 раза.
Положительная динамика во взаимной торговле сохранилась и в 2025 году.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к системной работе по укреплению партнёрства и дальнейшему развитию экономических связей.