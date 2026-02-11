Ричмонд
ЕАЭС и Монголия усиливают торговое сотрудничество

В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялась встреча Председателя Коллегии ЕЭК Бакытжана Сагинтаева с Председателем Великого Государственного Хурала Монголии Ням-Осорын Учралом, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Стороны обсудили актуальные вопросы мировой экономической повестки и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества.

Главный акцент — вступление в силу Временного торгового соглашения.

Особое внимание участники встречи уделили предстоящему вступлению в силу Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией — с другой.

«Наше взаимодействие опирается на многолетнее конструктивное взаимодействие. Мы рассматриваем Монголию как одного из приоритетных торгово-экономических партнёров в Азиатском регионе», — отметил Бакытжан Сагинтаев.

Документ был подписан в июне 2025 года на полях Высшего Евразийского экономического совета и сейчас проходит процедуру ратификации.

Какие преимущества даст соглашение.

После вступления соглашения в силу тарифными преференциями будет охвачено более 90 процентов экспортных поставок из стран ЕАЭС в Монголию.

Объём таких поставок оценивается в 2 млрд долларов.

Ожидаемые эффекты:

Расширение доступа товаров стран ЕАЭС на рынок Монголии.

Снижение тарифной нагрузки на бизнес.

Экономия для предпринимателей до 100 млн долларов ежегодно.

«В настоящее время в наших государствах ведётся активная работа по обеспечению вступления в силу Временного торгового соглашения. Советом Комиссии уже утвержден План мероприятий по реализации документа со стороны ЕАЭС», — подчеркнул глава Коллегии ЕЭК.

Динамика торговли уже показывает рост.

По итогам 2024 года внешнеторговый оборот государств ЕАЭС с Монголией составил порядка 3 млрд долларов.

По сравнению с 2015 годом показатель увеличился в 2,2 раза.

Положительная динамика во взаимной торговле сохранилась и в 2025 году.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к системной работе по укреплению партнёрства и дальнейшему развитию экономических связей.