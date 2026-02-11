ВСУ за сутки потеряли американский танк M1 Abrams от огня группировки «Восток»

По его словам, противник также лишился четырёх беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
«В течение суток противник потерял, танк M1 Abrams, четыре беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и семь пунктов управления беспилотной авиацией», — рассказал Герасимов.
Ранее трое российских военных уничтожили группу ВСУ у Зализничного. Численность противника достигала десяти человек. В ходе боевых действий бойцы подверглись обстрелу с применением дронов и артиллерийских ударов. Военнослужащие ВС РФ выжили благодаря командиру и сплочённой работе.
