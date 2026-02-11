Хабаровские бойцы участвуют в сборах молодых офицеров ВВО

Об этом сообщили в пресс-службе окружного штаба.
Сейчас в сборах участвуют несколько сотен офицеров из соединений и частей, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском и Приморском краях, Хабаровском крае, Амурской области, Еврейской автономной области и на Сахалине. Это их первые крупные занятия в рамках зимнего периода обучения.
Программа включает строевую, тактическую, огневую и техническую подготовку, а также изучение уставов. На полигоне оборудовано несколько десятков учебных точек. Занятия ведут опытные инструкторы — участники специальной военной операции.
В ходе практической части офицеры отрабатывают вождение боевых машин, защиту от радиационной, химической и биологической угрозы, инженерное обеспечение, связь, армейскую тактическую стрельбу и управление беспилотниками. Особое внимание уделяют боевому применению дронов и способам борьбы с вражескими БПЛА — с учётом реального опыта СВО.
Заключительным этапом станут контрольные занятия по боевой и тактической подготовке. Каждый молодой офицер получит персональную оценку своих знаний и навыков. По итогам сборов командиры смогут точнее понимать сильные и слабые стороны подчинённых и планировать дальнейшую подготовку.