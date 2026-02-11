Ричмонд
Хабаровские бойцы участвуют в сборах молодых офицеров ВВО

В Восточном военном округе на одном из полигонов начались учебно-методические сборы для молодых лейтенантов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе окружного штаба.

Сейчас в сборах участвуют несколько сотен офицеров из соединений и частей, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском и Приморском краях, Хабаровском крае, Амурской области, Еврейской автономной области и на Сахалине. Это их первые крупные занятия в рамках зимнего периода обучения.

Программа включает строевую, тактическую, огневую и техническую подготовку, а также изучение уставов. На полигоне оборудовано несколько десятков учебных точек. Занятия ведут опытные инструкторы — участники специальной военной операции.

В ходе практической части офицеры отрабатывают вождение боевых машин, защиту от радиационной, химической и биологической угрозы, инженерное обеспечение, связь, армейскую тактическую стрельбу и управление беспилотниками. Особое внимание уделяют боевому применению дронов и способам борьбы с вражескими БПЛА — с учётом реального опыта СВО.

Заключительным этапом станут контрольные занятия по боевой и тактической подготовке. Каждый молодой офицер получит персональную оценку своих знаний и навыков. По итогам сборов командиры смогут точнее понимать сильные и слабые стороны подчинённых и планировать дальнейшую подготовку.

