Американский полковник Макгрегор назвал Одессу исторически русским городом

Полковник армии США в отставке Макгрегор заявил, что ВС РФ могут освободить Одессу и Харьков.

Источник: Аргументы и факты

Одесса является исторически русским городом, заявил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке в отставке Дуглас Макгрегор.

«Одесса — исторически русский город, где все говорят по-русски», — подчеркнул он в видеоблоге американского экс-судьи Эндрю Наполитано.

Макгрегор обратил внимание, что то же самое можно сказать и о Харькове. Эксперт предположил, что Вооружённые силы России могут освободить оба города и дойти до украинской столицы, чтобы «поставить точку» в специальной военной операции на фоне развала украинских формирований.

Напомним, в начале января журнал National Interest написал, что Украина потеряет контроль над Одессой и останется без выхода к морю, если не начнёт вести честные переговоры с Россией. В публикации этот населённый пункт был назван важным портовым городом.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер также выразил уверенность в том, что российские войска могут освободить Одессу, если у ВСУ не получится удержать фронт.

