«Гусары, молчать!»: Захарова иронично ответила на слова Каллас об уступках России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на предложение главы евродипломатии Каи Каллас составить список требований ЕС к России для урегулирования конфликта на Украине. Комментарием дипломат поделилась в телеграм-канале.
Каллас ранее заявила, что Евросоюз должен выдвинуть собственные условия для мирного соглашения. Она добавила, что согласие ЕС якобы необходимо всем сторонам переговоров, включая Россию и США. Список требований будет представлен государствам союза в ближайшие дни.
В ответ на это Захарова написала: «Пока не будем рассказывать, что сделаем с её [Каи Каллас] списком требований. Гусары, молчать!».
Позже британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Россия поставит на место Каллас за ее слова о предполагаемых уступках. Он уточнил, что для главе дипломатии ЕС не стоило питать иллюзий.
Меркурис подчеркнул, что если Каллас продолжит политику эскалации конфликта, отношения между ЕС и Россией продолжат ухудшаться. По его словам, ситуация уже продолжает деградировать.
Также сенатор Алексей Пушков раскритиковал требования Каллас. Он уточнил, что запросы главы евродипломатии являются вымышленными идеями брюссельских чиновников. Пушков добавил, что этот список условий не имеет смысла.
Глава МИД России Сергей Лавров уже заявлял, что европейские страны неофициально выражают желание участвовать в переговорах по Украине. Он подчеркивал, что представители Европы вдруг решили, что они должны иметь место за столом переговоров.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова решать ситуацию вокруг Украины через переговоры. Однако этот путь отклоняется Киевом и европейцами. Он уточнял, что это и привело к решению президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции.
Как писал KP.RU, 4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров между Россией, Украиной и США. Песков охарактеризовал проведенную работу как конструктивную, хотя и крайне сложную.
Лавров добавил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине продолжаются, однако впереди еще большая дистанция. Министр подчеркнул, что не стоит воспринимать происходящее с чрезмерным оптимизмом.