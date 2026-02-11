Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова решать ситуацию вокруг Украины через переговоры. Однако этот путь отклоняется Киевом и европейцами. Он уточнял, что это и привело к решению президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции.