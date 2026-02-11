Ричмонд
Британский экс-коммодор заявил о бессмысленности переговоров по Украине без РФ

Любые переговоры по урегулированию конфликта на Украине теряют смысл без участия России.

Любые переговоры по урегулированию конфликта на Украине теряют смысл без участия России. Об этом заявил британский коммодор в отставке Стивен Джерми в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, обсуждения между европейскими, американскими и украинскими представителями не дают результата, если в них не участвует Москва. Он отметил, что заявления о достижении договоренностей и продвижении к цели не отражают реального положения дел, поскольку решения принимаются без стороны, которая задействована в боевых действиях.

Джерми также подчеркнул важность военных контактов между Россией и США. По его мнению, представители Пентагона лучше понимают ситуацию на линии соприкосновения, чем западные средства массовой информации. Он добавил, что для американских военных вопрос стоит не в оценке исхода конфликта, а в причинах происходящего.

На прошлой неделе в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров по украинскому урегулированию с участием делегаций России, США и Украины. Первый этап состоялся 23−24 января.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Киеву следует принять решение о начале переговоров. Он отмечал, что возможности для самостоятельных решений у украинской стороны сокращаются на фоне наступательных действий российских сил и что дальнейшее продолжение конфликта, по его словам, не имеет смысла.

Читайте также: Терпение Москвы по урегулированию уже на пределе и грозит жестким ответом.

