Британский экс-коммодор заявил о бессмысленности переговоров по Украине без РФ

По его словам, обсуждения между европейскими, американскими и украинскими представителями не дают результата, если в них не участвует Москва. Он отметил, что заявления о достижении договоренностей и продвижении к цели не отражают реального положения дел, поскольку решения принимаются без стороны, которая задействована в боевых действиях.