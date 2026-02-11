Любые переговоры по урегулированию конфликта на Украине теряют смысл без участия России. Об этом заявил британский коммодор в отставке Стивен Джерми в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По его словам, обсуждения между европейскими, американскими и украинскими представителями не дают результата, если в них не участвует Москва. Он отметил, что заявления о достижении договоренностей и продвижении к цели не отражают реального положения дел, поскольку решения принимаются без стороны, которая задействована в боевых действиях.
Джерми также подчеркнул важность военных контактов между Россией и США. По его мнению, представители Пентагона лучше понимают ситуацию на линии соприкосновения, чем западные средства массовой информации. Он добавил, что для американских военных вопрос стоит не в оценке исхода конфликта, а в причинах происходящего.
На прошлой неделе в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров по украинскому урегулированию с участием делегаций России, США и Украины. Первый этап состоялся 23−24 января.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Киеву следует принять решение о начале переговоров. Он отмечал, что возможности для самостоятельных решений у украинской стороны сокращаются на фоне наступательных действий российских сил и что дальнейшее продолжение конфликта, по его словам, не имеет смысла.
Читайте также: Терпение Москвы по урегулированию уже на пределе и грозит жестким ответом.