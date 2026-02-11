Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе обратили внимание на важную деталь в интервью Лаврова

Христофору: Лавров дал понять Западу, что нужно изменить подход к миру.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе вчерашнего интервью дал понять западным странам, что нужно изменить подход к мирному процессу по Украине, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran.

«Это было довольно честное интервью, и я бы сказал, что иногда его лицо было суровым, словно Лавров давал понять Западу, что пора менять подход к миру на Украине. Как раньше уже не будет», — сказал он.

По словам эксперта, ключевым моментом интервью были слова Лаврова о желании Европы нанести поражение России и о неизбежном провале этих планов.

«Это было очень интересно и как мне кажется может считаться ключом к пониманию всего интервью», — подытожил Христофору.

Вчера глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейским политикам по-прежнему неймется со своим требованием нанести поражение России, но сейчас они немного поутихли. Он отметил, что Москва готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, с опорой на понимания, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.

Глава МИД заключил, что прежде, чем без всякой «передаточной» логики, говорить о том, что надо готовиться к войне с Россией, потому что она якобы нападет через три года, европейцам следовало бы разобраться в своих аргументах.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше