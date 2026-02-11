Ричмонд
Военные РФ зачистили около 500 зданий и уничтожили роту ВСУ в Зализничном

Российские военные зачистили около 500 зданий в населённом пункте Зализничное в Запорожской области. Об этом сообщил старший стрелок группировки «Восток» с позывным Енот. Его рассказ опубликовало РИА «Новости».

Военнослужащий сообщил, что в ходе освобождения посёлка пришлось вести штурм плотной застройки. Противник применял беспилотники и бронетехнику, но организованное сопротивление подавили.

«Зачищено было около 500 зданий, техники тоже около двух-трёх десятков единиц уничтожено, 15 дронов “Баба-Яга” и одна рота противника», — уточнил военный.

Ранее сообщалось, что трое российских военных вышли из окружения возле Зализничного. Командующий отделением с позывным Аник рассказал, что его группа попала в засаду. Численность противника достигала десяти человек. Военнослужащие отстреливались и смогли выйти из кольца. В ходе боя бойцы подверглись обстрелу дронами и артиллерийским ударам.

