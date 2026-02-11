Военные РФ зачистили около 500 зданий и уничтожили роту ВСУ в Зализничном

Ранее сообщалось, что трое российских военных вышли из окружения возле Зализничного. Командующий отделением с позывным Аник рассказал, что его группа попала в засаду. Численность противника достигала десяти человек. Военнослужащие отстреливались и смогли выйти из кольца. В ходе боя бойцы подверглись обстрелу дронами и артиллерийским ударам.