Военные РФ зачистили около 500 зданий и уничтожили роту ВСУ в Зализничном

Военнослужащий сообщил, что в ходе освобождения посёлка пришлось вести штурм плотной застройки. Противник применял беспилотники и бронетехнику, но организованное сопротивление подавили.
«Зачищено было около 500 зданий, техники тоже около двух-трёх десятков единиц уничтожено, 15 дронов “Баба-Яга” и одна рота противника», — уточнил военный.
Ранее сообщалось, что трое российских военных вышли из окружения возле Зализничного. Командующий отделением с позывным Аник рассказал, что его группа попала в засаду. Численность противника достигала десяти человек. Военнослужащие отстреливались и смогли выйти из кольца. В ходе боя бойцы подверглись обстрелу дронами и артиллерийским ударам.
