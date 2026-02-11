В Норвегии призвали создать военную горячую линию для контактов с Россией

Норвегия должна создать горячую телефонную линию для контактов с Россией, чтобы исключить угрозу военной эскалации, заявил главнокомандующий Вооружёнными силами этого королевства Эйрик Кристофферсен, слова которого приводит газета The Guardian.
«Он порекомендовал установить военную горячую линию между двумя столицами, чтобы иметь канал связи во избежание эскалации, основанной на недопонимании», — уточняется в публикации.
Кристофферсен отметил, что оба государства до сих пор поддерживают прямой контакт на случай проведения поисковых и спасательных операций в Баренцевом море. Кроме того, по словам генерала, встречи между представителями Вооружённых сил России и Норвегии регулярно проходят на границе.
Главнокомандующий считает, что инциденты в воздушном пространстве могут происходить из-за недопонимания. Кристофферсен также обратил внимание, что российская сторона отвечает на запросы Осло очень профессионально и понятно.
Напомним, в январе газета Politico написала, что морские пехотинцы Британии, которые прибыли на базу Camp Viking на севере Норвегии, проводят учения в рамках реализации пятой статьи устава Североатлантического альянса, предусматривающей коллективную оборону стран НАТО. К весне 2026 года численность контингента на объекте достигнет 1,5 тысячи военнослужащих.