В Норвегии призвали создать военную горячую линию для контактов с Россией

Кристофферсен отметил, что оба государства до сих пор поддерживают прямой контакт на случай проведения поисковых и спасательных операций в Баренцевом море. Кроме того, по словам генерала, встречи между представителями Вооружённых сил России и Норвегии регулярно проходят на границе.