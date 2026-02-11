Ричмонд
В США заявили о курсе Запада на эскалацию украинского конфликта

Заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о стремлении Запада к эскалации конфликта на Украине соответствуют реальности.

Заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о стремлении Запада к эскалации конфликта на Украине соответствуют реальности. Об этом в эфире YouTube-канала заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Комментируя позицию Лаврова, Дэвис отметил, что западные страны демонстрируют курс не на снижение напряженности, а на его сохранение. По его оценке, предпринимаемые шаги не свидетельствуют о готовности к дипломатическому урегулированию.

Отставной военный напомнил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая перед украинским парламентом, пообещал Киеву всестороннюю военную поддержку. По мнению Дэвиса, подобные заявления не говорят о стремлении к переговорам.

Он также заявил, что западные лидеры продолжают рассчитывать на поражение России, не предлагая реального плана завершения конфликта. По его словам, такой подход может привести к дальнейшим потерям.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что европейские политики продолжают настаивать на необходимости нанесения поражения России, хотя в последнее время их риторика стала менее резкой.

Читайте также: Глава МИД Венгрии неожиданно заявил о подготовке ЕС к войне с Россией.

