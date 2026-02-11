Лавров: цели СВО не подлежат конъюнктурным компромиссам

Главе МИД РФ был задан вопрос, что лично ему дает надежду на успех очередного этапа переговоров по Украине. «Надежду дает только твоя собственная правда и действия, которые ты предпринимаешь в реальной жизни для того, чтобы эта правда возобладала. Наша правда не подлежит каким-то конъюнктурным изменениям, изгибам, “извивам”», — ответил министр.
Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин четко обозначил цели специальной военной операции. «Он неоднократно их потом подтверждал. В наиболее развернутом виде здесь — в министерстве иностранных дел — в июне 2024 года. Эти цели остаются неизменными и не подлежат каким-то конъюнктурным компромиссам», — подчеркнул глава российской дипломатии.
«Компромиссы всегда возможны, когда несколько государств (даже два государства) договариваются. Мы всегда готовы к компромиссам, проще говоря, к балансу интересов. Самое главное, чтобы законные интересы каждого государства принимались во внимание», — указал министр.
«Наш законный интерес заключается в том, что мы хотим обеспечить собственную безопасность. Как и любая нормальная страна, заинтересованная в том, чтобы ее история продолжалась, чтобы народ развивался в максимально благоприятных внешних условиях и обеспечивал рост экономики, решение социальных задач и повышение благосостояния населения», — пояснил Лавров.