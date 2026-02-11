Лавров: цели СВО не подлежат конъюнктурным компромиссам

Главе МИД РФ был задан вопрос, что лично ему дает надежду на успех очередного этапа переговоров по Украине. «Надежду дает только твоя собственная правда и действия, которые ты предпринимаешь в реальной жизни для того, чтобы эта правда возобладала. Наша правда не подлежит каким-то конъюнктурным изменениям, изгибам, “извивам”», — ответил министр.