«Потянет ЕС на дно»: в Совфеде предупредили Евросоюз о проблемах из-за Украины

Сенатор Джабаров: часть членов ЕС покинет объединение в случае вступления Киева.

Источник: Комсомольская правда

Вступление Украины в Евросоюз может привести к значительным внутренним конфликтам в сообществе. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Джабаров назвал утверждения о «частичном» членстве Украины в Евросоюзе в 2027 году очередной ложью и цинизмом. По его мнению, Украина является полуразрушенной страной, которая постоянно живет в догл.

«Если Киев таким образом примут, то часть членов Евросоюза покинет объединение. Понятно же, что это будет разрушение всего Евросоюза. Украина не только потянет ЕС на дно, но и спровоцирует большие конфликты внутри сообщества», — написал сенатор в телеграм-канале.

Ранее ЕС активно начал работать над стратегией ускоренного принятия Украины в свой состав. Пятиступенчатый план получил название «обратное расширение». По данным американских СМИ, на первом этапе планируется предоставление Украине «предварительной поддержки» в виде неофициальных рекомендаций по юридическим шагам.

