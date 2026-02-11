«Потянет ЕС на дно»: в Совфеде предупредили Евросоюз о проблемах из-за Украины

Вступление Украины в Евросоюз может привести к значительным внутренним конфликтам в сообществе. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Джабаров назвал утверждения о «частичном» членстве Украины в Евросоюзе в 2027 году очередной ложью и цинизмом. По его мнению, Украина является полуразрушенной страной, которая постоянно живет в догл.
«Если Киев таким образом примут, то часть членов Евросоюза покинет объединение. Понятно же, что это будет разрушение всего Евросоюза. Украина не только потянет ЕС на дно, но и спровоцирует большие конфликты внутри сообщества», — написал сенатор в телеграм-канале.
Ранее ЕС активно начал работать над стратегией ускоренного принятия Украины в свой состав. Пятиступенчатый план получил название «обратное расширение». По данным американских СМИ, на первом этапе планируется предоставление Украине «предварительной поддержки» в виде неофициальных рекомендаций по юридическим шагам.