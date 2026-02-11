«Потянет ЕС на дно»: в Совфеде предупредили Евросоюз о проблемах из-за Украины

«Если Киев таким образом примут, то часть членов Евросоюза покинет объединение. Понятно же, что это будет разрушение всего Евросоюза. Украина не только потянет ЕС на дно, но и спровоцирует большие конфликты внутри сообщества», — написал сенатор в телеграм-канале.