Челябинские чиновники ожидают резкое увеличение рождаемости после 2027 года

Чиновница отметила, что за последние 10 лет в Челябинске построено 56 новых детсадов, что позволило открыть 16 тыс. 202 дополнительных мест. В 2025 году 140 дополнительных мест добавил новый детсад в микрорайоне «Парковый». Сейчас в системе дошкольного образования функционируют 250 организаций, в том числе 10 частных детских садов.