Челябинские чиновники ожидают резкое увеличение рождаемости после 2027 года

В Челябинске чиновники спрогнозировали резкое увеличение уровня рождаемости после 2027 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Такое мнение высказала председатель городского Комитета по делам образования Светлана Портье.
По ее словам, начиная с 2021 года, численность детей дошкольного возраста уменьшается в связи со снижением уровня рождаемости. Это привело к оптимизации проектной мощности садиков по нормативам наполняемости групп (сейчас на 100 проектных мест содержится 102 ребенка).
Но тут же Портье отметила необходимость сохранения сети дошкольных учреждений — «прогнозируется резкое увеличение уровня рождаемости после 2027 года на фоне увеличения числа женщин репродуктивного возраста и стимулирующей политики государства», цитата по сообщению пресс-службы Гордумы.
Чиновница отметила, что за последние 10 лет в Челябинске построено 56 новых детсадов, что позволило открыть 16 тыс. 202 дополнительных мест. В 2025 году 140 дополнительных мест добавил новый детсад в микрорайоне «Парковый». Сейчас в системе дошкольного образования функционируют 250 организаций, в том числе 10 частных детских садов.
В муниципальной системе общего образования в настоящее время 131 школа, в их числе 11 специальных (коррекционных) — это более 158 тыс. обучающихся, еще 2,5 тыс. — в негосударственных общеобразовательных учреждениях. Средняя наполняемость класса на начало текущего учебного года составляла 25,4.
«Демографическая ситуация также отражается на количестве обучающихся: на уровне начального общего образования количество обучающихся уменьшилось, на уровнях основного и среднего — несколько возросло. Примерно треть детей обучается во вторую смену», — отмечается в сообщении.