Над регионами России за ночь сбили 108 украинских беспилотников

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Силы ПВО сбили 108 украинских беспилотников над регионами России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 23:00 10 февраля до 07:00 мск 11 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 108 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в военном ведомстве.
Уточняется, что из них 49 БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью, 29 — над Ростовской областью, 7 — над Саратовской областью, 7 — над акваторией Черного моря, 3 — над Астраханской областью, 2 — над Брянской областью, 2 — над Республикой Калмыкия, 2 — над Республикой Татарстан, 1 — над Белгородской областью, 1 — над Воронежской областью, 1 — над Курской областью, 1 — над Тульской областью, 1 — над акваторией Азовского моря, 1 — над Республикой Крым и еще 1 — над Республикой Северная Осетия.