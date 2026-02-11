Стало известно о росте дезертирства в 225-м полку ВСУ на Сумщине

Ранее в январе ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур сообщал, что военнослужащие 225-го полка якобы удерживали бойцов из смежных подразделений в подвальных помещениях. Также сообщалось о проверке подразделений полка и его командира Олега Ширяева со стороны Службы безопасности Украины на предмет возможного превышения полномочий.