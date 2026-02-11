Боевой потенциал 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в Сумской области существенно снижен, увеличивается число дезертиров. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, на сумском направлении ведется интенсивная работа по позициям украинских подразделений. В результате часть сил 225-го полка была переброшена в район Мирополья для удержания рубежей вместо проведения штурмовых действий.
Источник также утверждает, что в подразделении растет количество случаев дезертирства.
Ранее в январе ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур сообщал, что военнослужащие 225-го полка якобы удерживали бойцов из смежных подразделений в подвальных помещениях. Также сообщалось о проверке подразделений полка и его командира Олега Ширяева со стороны Службы безопасности Украины на предмет возможного превышения полномочий.
В октябре 2025 года источники в силовых структурах заявляли агентству, что командиры 225-го и 425-го полков ВСУ, по их оценке, не осуществляют непосредственного управления личным составом и занимаются перераспределением подразделений между участками фронта.
