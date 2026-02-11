Ричмонд
Призывавших не слушать приказы Трампа демократов не удалось привлечь к суду

Политиков, призывавших армию не слушать Трампа, не получилось привлечь к ответственности, пишет The New York Times.

Источник: Аргументы и факты

Американской прокуратуре не удалось привлечь к уголовной ответственности шестерых конгрессменов-демократов, которые призывали военнослужащих не подчиняться приказам президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

Жюри присяжных отказалось одобрить обвинительное заключение, без чего возбуждение уголовного дела невозможно.

Среди фигурантов — сенаторы Марк Келли и Элиза Слоткин, а также другие законодатели с опытом работы в оборонных и разведывательных структурах. Ранее они опубликовали совместное видео, в котором призвали военных не выполнять незаконные приказы Трампа.

В ответ глава Белого дома заявил, что подобные высказывания в прошлом карались смертной казнью.

Ранее стало известно, что в США мужчину приговорили к трём годам тюрьмы за угрозы Трампу в TikTok.

