Лавров ответил на сообщения о «плане по Украине» из 20 пунктов

Москва не получала никаких «планов по Украине» из 20 пунктов ни по официальным, ни по неофициальным каналам. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью проекту «Эмпатия Манучи».
По его словам, во время переговоров в Анкоридже сторонам удалось наметить конструктивные подходы, основанные на американской инициативе и предложениях, которые могли открыть путь к мирному урегулированию.
«Мы нашли подходы, опиравшиеся на американскую инициативу, американские предложения — и которые открывали путь к миру. На той основе вполне реально было оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
