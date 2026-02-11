Ричмонд
Сенатор Джабаров: часть стран выйдет из ЕС в случае вступления Украины

Сенатор Джабаров уверен, что Украина в случае вступления в ЕС спровоцирует масштабные конфликты внутри этого объединения.

Источник: Аргументы и факты

Некоторые члены Евросоюза покинут это объединение, если в него «частично» вступит Украина, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Парламентарий считает, что разговоры о предоставлении такого членства киевскому режиму в 2027 году являются ложью и цинизмом. Вместе с тем сенатор предупредил о последствиях в случае, если Брюссель все же решится на подобный шаг.

«Украина — полуразрушенная страна, отлавливающая мужчин для отправки на фронт, полностью живущая в долг и ничего толком не производящая, кроме каких-то видов вооружений. Если Киев таким образом примут, то часть членов Евросоюза покинет объединение», — написал он в своём Telegram-канале.

Джабаров подчеркнул, что такой сценарий разрушит ЕС. Глава комиссии СФ пояснил, что киевский режим «потянет на дно» Евросоюз и спровоцирует масштабные конфликты внутри указанного объединения.

Напомним, ранее газета Politico сообщила, что ЕС подготовил план из пяти шагов, который обеспечит членство Украины уже в 2027 году. В соответствии с инициативой, киевскому режиму сначала предоставят место в объединении, после чего в стране предполагается провести реформы, которые необходимы для получения статуса полноправного члена Евросоюза.

