Сенатор Джабаров: часть стран выйдет из ЕС в случае вступления Украины

Напомним, ранее газета Politico сообщила, что ЕС подготовил план из пяти шагов, который обеспечит членство Украины уже в 2027 году. В соответствии с инициативой, киевскому режиму сначала предоставят место в объединении, после чего в стране предполагается провести реформы, которые необходимы для получения статуса полноправного члена Евросоюза.