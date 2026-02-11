Министр иностранных дел России Сергей Лавров в недавнем интервью дал понять западным странам, что подход к мирному процессу по Украине должен измениться. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
По его словам, беседа получилась откровенной, а риторика главы российского МИД — жесткой. Христофору отметил, что Лавров фактически дал сигнал о том, что прежняя модель взаимодействия больше не работает.
Журналист обратил внимание на высказывания министра о стремлении европейских политиков нанести поражение России. По его оценке, именно эта часть интервью стала ключевой для понимания позиции Москвы.
Ранее Лавров заявил, что в Европе продолжают звучать призывы к поражению России, хотя их тон стал менее резким. Он подчеркнул, что Москва готова к поиску переговорного решения украинского кризиса, опираясь на договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
Глава МИД также отметил, что европейским политикам следует прежде разобраться в собственных аргументах, прежде чем заявлять о необходимости подготовки к возможному конфликту с Россией.
