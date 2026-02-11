Интервью Лаврова назвали жестким предупреждением ЕС

Ранее Лавров заявил, что в Европе продолжают звучать призывы к поражению России, хотя их тон стал менее резким. Он подчеркнул, что Москва готова к поиску переговорного решения украинского кризиса, опираясь на договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.