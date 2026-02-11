Ричмонд
Мирзиёев и Жапаров обсудили по телефону укрепление стратегического партнерства

Лидеры двух республик рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений, график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий, а также обменялись мнениями по актуальным аспектам региональной повестки.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев созвонился с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым», — говорится в сообщении.

Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства.

Отмечалось, что сохраняется устойчивая динамика товарооборота, реализуются проекты промкооперации и продолжается работа по крупным инфраструктурным инициативам, в том числе строительство железной дороги и ГЭС.

«С удовлетворением отмечена устойчивая динамика товарооборота. Реализуются проекты промышленной кооперации, продолжается совместная работа по крупным инфраструктурным проектам, включая строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и Камбаратинской ГЭС», — говорится в сообщении.

Президенты также обменялись мнениями по актуальным аспектам региональной повестки, обсудили график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.