МО Британии назвало Россию главной угрозой в Арктике: что будет делать Лондон

По его словам, Лондон намерен значительно усилить свое военное присутствие в Арктике из-за рисков, связанных с Москвой. В течение трех лет численность британских войск в Норвегии будет удвоена — с 1 тысячи до 2 тысяч военнослужащих. Кроме того, в 2026 году Великобритания расширит масштабы совместных военных учений с союзниками по НАТО в регионе.