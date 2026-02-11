МО Британии назвало Россию главной угрозой в Арктике: что будет делать Лондон

Министр обороны Великобритании Джон Хили назвал Россию самой серьезной угрозой безопасности в Арктике и на Крайнем Севере со времен холодной войны. Он утверждает, что именно это приводит к росту требований к обороне стран НАТО в этих регионах, передается в публикации на официальном сайте британского правительства.
По его словам, Лондон намерен значительно усилить свое военное присутствие в Арктике из-за рисков, связанных с Москвой. В течение трех лет численность британских войск в Норвегии будет удвоена — с 1 тысячи до 2 тысяч военнослужащих. Кроме того, в 2026 году Великобритания расширит масштабы совместных военных учений с союзниками по НАТО в регионе.
В сообщении отмечается, что британское правительство обязалось увеличить оборонные расходы до максимального уровня со времени окончания холодной войны — до 2,6% ВВП начиная с 2027 года.
Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью сведения о планах Москвы напасть на НАТО. Тогда российский глава отметил, что поверить в якобы нападение России на альянс — невозможно.
Тем временем в МИД России заявили, что НАТО сознательно дестабилизирует обстановку в регионах, ранее не знавших конфликтов, и одним из таких примеров является Арктика.