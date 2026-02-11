Заочно осужденный в РФ на 14 лет наемник Мордильо уничтожен под Купянском

В Харьковской области российские военные ликвидировали воевавшего за ВСУ боевика из Испании Альберто Арробу Мордильо, который был заочно осужден в РФ за наемничество, сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.
По информации источников канала, уроженец Мадрида Мордильо был уничтожен в районе Купянска вместе с группой бразильских наемников, входивших в состав бригады украинской нацгвардии «Хартия».
«Это забавно, потому что вчера Верховный суд Донецка заочно приговорил Альберто к 14 годам тюремного заключения», — отмечается в публикации.
По информации Генпрокуратуры РФ, Мордильо приехал на Украину весной 2022 года и примкнул к 49-му пехотному батальону «Карпатская сечь» ВСУ.
«Наемник принимал участие в боевых действиях против мирного населения и Вооруженных Сил Российской Федерации. За указанные действия он получил вознаграждение в размере более 3,2 млн рублей», — сообщает ведомство.
В РФ в отношении боевика завели уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Наемника объявили в международный розыск.
Суд, заочно рассмотревший дело Мордильо, приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Ранее стало известно о ликвидации в зоне СВО американского наемника Джона Тревора Крейна.