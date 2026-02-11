Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что в случае перемирия НАТО разместит в стране ракеты, способные доставать до российских городов. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров.
— Киевский режим говорит, что пока они остановятся, пусть, мол, европейцы «подвозят» свои контингенты на их территорию, размещают дальнобойные ракеты, чтобы они могли доставать до российских городов, — отметил Лавров.
В ходе интервью для интернет-проекта «Эмпатия Манучи» он также заявил, что Россия и Соединенные Штаты на саммите в Анкоридже нашли баланс жизненно важных интересов, но сейчас «Европа все это перелопачивает». При этом после саммита было реально достаточно быстро согласовать мирный договор.
По словам министра, ЕС и Киев предлагают «договор терпимости» вместо реального обеспечения прав человека на Украине. Интервью доступно на RuTube.
Ранее Лавров заявил, что Россия доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель «в родную гавань» в полном соответствии с ожиданиями всех русских людей на Украине.
Он также сообщил, что все обсуждавшиеся в 2020 году в Стамбуле с Украиной гарантии безопасности на сегодняшний день уже перечеркнуты. По его словам, украинская сторона ничего не сделала, когда Москва согласилась с предложением Киева в апреле 2022 года.