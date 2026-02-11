Ричмонд
Австралия и Евросоюз возобновят переговоры о свободной торговле

Австралийский министр торговли Дон Фаррелл заявил, что власти Австралии возобновят переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Евросоюзом.

Источник: Аргументы и факты

Австралийский министр торговли Дон Фаррелл выступил с заявлением, что власти Австралии возобновят переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Евросоюзом. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«В Брюсселе я встречусь с еврокомиссаром по торговой политике и экономической безопасности Марошем Шефчовичем и комиссаром ЕС по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофом Хансеном, чтобы обсудить взаимовыгодное торговое соглашение», — заявил министр торговли.

При этом Фаррелл указал, что Австралия примет только те условия, которые отвечают национальным интересам. По его словам, торговое соглашение с ЕС призвано открыть новые рынки для экспортеров, создать больше рабочих мест и сократить расходы для австралийцев.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Австралии намерено продать 67 военных объектов, находящихся на балансе Сил обороны страны, чтобы направить вырученные средства на ликвидацию «критических разрывов» в оборонной инфраструктуре.

