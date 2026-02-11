Габбард закрыла рабочую группу по прозрачности разведсообщества США

Директор национальной разведки США Тулси Габбард приняла решение закрыть рабочую группу по обеспечению прозрачности американского разведсообщества, сообщает агентство Reuters. По данным издания, группа создавалась для борьбы с политизацией и повышения открытости в работе спецслужб.
В офисе Габбард заявили, что структура изначально носила временный характер. «Рабочая группа создавалась временно и выполняла функцию оперативного механизма для выполнения приоритетных задач в сжатые сроки, включая исполнение президентских указов», — отметила глава нацразведки.
Она подчеркнула, что необходимость в отдельной группе отпала. Сотрудники подразделения останутся в ведомстве и будут перераспределены между другими структурами.
Ранее Габбард заявляла о намерении пресечь политически мотивированные утечки информации в СМИ. В рамках этой политики допускались дисциплинарные меры, включая лишение допуска к секретным данным и увольнение сотрудников разведывательных агентств.