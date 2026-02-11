Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Габбард закрыла рабочую группу по прозрачности разведсообщества США

Директор нацразведки США Тулси Габбард расформировала группу по борьбе с политизацией и повышению прозрачности разведывательных структур.

Источник: Аргументы и факты

Директор национальной разведки США Тулси Габбард приняла решение закрыть рабочую группу по обеспечению прозрачности американского разведсообщества, сообщает агентство Reuters. По данным издания, группа создавалась для борьбы с политизацией и повышения открытости в работе спецслужб.

В офисе Габбард заявили, что структура изначально носила временный характер. «Рабочая группа создавалась временно и выполняла функцию оперативного механизма для выполнения приоритетных задач в сжатые сроки, включая исполнение президентских указов», — отметила глава нацразведки.

Она подчеркнула, что необходимость в отдельной группе отпала. Сотрудники подразделения останутся в ведомстве и будут перераспределены между другими структурами.

Ранее Габбард заявляла о намерении пресечь политически мотивированные утечки информации в СМИ. В рамках этой политики допускались дисциплинарные меры, включая лишение допуска к секретным данным и увольнение сотрудников разведывательных агентств.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше