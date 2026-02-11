Лавров: По Конституции Украины Зеленский обязан отменить русофобские законы

«Многократно приводил пример в своих интервью и в ходе переговоров: Украина — это единственная страна, где запрещён целый язык. Никогда это не касается языков и прав человека. Поэтому, когда Владимир Зеленский говорит, что не может даже обсуждать территориальный вопрос, потому что у него в конституции так записано. Плевать ему на конституцию. Он по ней обязан отменить все эти пещерные законы по истреблению русского языка и канонической православной церкви», — подчеркнул глава МИД РФ.