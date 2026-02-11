По словам Лаврова, Конституция Украины обещает защищать права русского и других национальных меньшинств, но за последние десять лет было принято с дюжину законов, которые «истребляют» русский язык.
«Многократно приводил пример в своих интервью и в ходе переговоров: Украина — это единственная страна, где запрещён целый язык. Никогда это не касается языков и прав человека. Поэтому, когда Владимир Зеленский говорит, что не может даже обсуждать территориальный вопрос, потому что у него в конституции так записано. Плевать ему на конституцию. Он по ней обязан отменить все эти пещерные законы по истреблению русского языка и канонической православной церкви», — подчеркнул глава МИД РФ.
Ранее Лавров заявил, что цели специальной военной операции не являются предметом сиюминутных компромиссов, а правда остаётся неизменной. Он сообщил, что цели СВО, чётко обозначенные президентом России Владимиром Путиным, остаются неизменными и не подлежат конъюнктурным компромиссам. Глава МИД напомнил, что российский лидер неоднократно их подтверждал, в том числе подробно — в министерстве иностранных дел в июне 2024 года.
