Лавров: гарантии безопасности нужны Зеленскому для продолжения конфликта

В интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи» Лавров отметил, что ранее Зеленский говорил о готовности принять временную «территориальную развязку», но лишь де-факто, без юридического признания. По словам министра, Киев настаивает, что эти земли останутся украинскими, и намерен продолжать «биться и бороться».