Лавров: гарантии безопасности нужны Зеленскому для продолжения конфликта

Гарантии безопасности, которые требует Владимир Зеленский, нужны ему не для урегулирования, заявил глава МИД России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский хочет получить международные гарантии безопасности не для достижения мира, а чтобы избежать юридического признания новых российских территорий, и сохранить возможность продолжать боевые действия.

В интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи» Лавров отметил, что ранее Зеленский говорил о готовности принять временную «территориальную развязку», но лишь де-факто, без юридического признания. По словам министра, Киев настаивает, что эти земли останутся украинскими, и намерен продолжать «биться и бороться».

«Для этого им нужны гарантии безопасности, которые предполагают размещение британских и французских войск на украинской территории, а США, в свою очередь, будут их подкреплять разведданными, вооружениями и поставками боеприпасов», — пояснил Лавров.

Ранее глава российской дипломатии заявлял, что западные страны любой ценой хотят сохранить действующий режим в Киеве.

