Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский хочет получить международные гарантии безопасности не для достижения мира, а чтобы избежать юридического признания новых российских территорий, и сохранить возможность продолжать боевые действия.
В интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи» Лавров отметил, что ранее Зеленский говорил о готовности принять временную «территориальную развязку», но лишь де-факто, без юридического признания. По словам министра, Киев настаивает, что эти земли останутся украинскими, и намерен продолжать «биться и бороться».
«Для этого им нужны гарантии безопасности, которые предполагают размещение британских и французских войск на украинской территории, а США, в свою очередь, будут их подкреплять разведданными, вооружениями и поставками боеприпасов», — пояснил Лавров.
Ранее глава российской дипломатии заявлял, что западные страны любой ценой хотят сохранить действующий режим в Киеве.