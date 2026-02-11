Средства ПВО за ночь уничтожили 108 украинских БПЛА над регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 108 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами.
Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве уточнили, что все цели были перехвачены и ликвидированы дежурными средствами ПВО.
Информация о пострадавших и разрушениях не приводится. Данные о распределении сбитых беспилотников по регионам также не уточняются.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали ротацию подразделений Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области. По данным ведомства, расчёты БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили комплексы доставки материальных средств и технику на участке дороги Покровское — Гавриловка.