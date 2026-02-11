Ричмонд
Средства ПВО за ночь уничтожили 108 украинских БПЛА над регионами России

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 108 украинских беспилотников над регионами страны, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 108 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве уточнили, что все цели были перехвачены и ликвидированы дежурными средствами ПВО.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится. Данные о распределении сбитых беспилотников по регионам также не уточняются.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали ротацию подразделений Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области. По данным ведомства, расчёты БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили комплексы доставки материальных средств и технику на участке дороги Покровское — Гавриловка.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
